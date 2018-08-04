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السعودية تستأنف شحن نفطها عبر باب المندب

مال وأعمال

السعودية تستأنف شحن نفطها عبر باب المندب
Reuters
وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح
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أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن بلاده قررت استئناف نقل شحنات نفطها عبر مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن اعتبارا من اليوم السبت.

وقال الفالح إن قرار استئناف شحن النفط عبر مضيق باب المندب "جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف العربي".

وأكد أن التحالف قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على السفن المارة عبر المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.

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وأكد الوزير السعودي على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر "مصلحة دولية مشتركة، ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها".

قرار السعودية يأتي في أعقاب البيان الأخير للتحالف العربي الذي أكد فيه أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

المصدر: "سبق"

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