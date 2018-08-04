خمس جنسيات تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن خمس جنسيات إفريقية تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا، وأن 8% منهم من القاصرين.

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وأضافت البعثة، في "تويتر" أن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أحصت في مايو 2018، 679897 مهاجرا من 42 جنسية في ليبيا.

وأشارت إلى أن الجنسيات الخمس الأولى كانت النيجر، ومصر وتشاد والسودان وغانا، وهي تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا.

في مايو 2018، احصت المنظمة الدولية للهجرة في #ليبيا 679.897 مهاجرا من 42 جنسية، 8% بينهم من القاصرين. الجنسيات الخمس الاولى كانت النيجر، ومصر وتشاد والسودان وغانا، وهي تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا pic.twitter.com/SZNDZB4BkN — UNSMIL (@UNSMILibya) 3 августа 2018 г.

In May 2018, @IOM_Libya identified 679,897 #migrants in #Libya from 42 nationalities, 8% of them are minors. The top 5 nationalities were Nigerian, Egyptian, Chadian, Sudanese & Ghanaian. Together these nationalities account for up to 65% of Libya's migrant population. pic.twitter.com/UPdwvxekKp — UNSMIL (@UNSMILibya) 3 августа 2018 г.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته مؤخرا، إن تدفق المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط انخفض إلى النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت، أن المعطيات تشير إلى أنه في الأسابيع الـ24 الأولى من 2018، وصل إلى أوروبا 40073 مهاجرا، مقابل 80683 في الفترة نفسها من 2017، وأكثر من 215 ألفا في الفترة نفسها من 2016.

وذكرت المنظمة أن عدد حالات الغرق والوفيات في البحر خلال نفس الفترة، انخفض بشكل ملحوظ حيث تشير تقديرات 2018 إلى 857 حالة، بينما بلغ عدد القتلى 2106 حالات خلال الفترة نفسها من 2017، و2999 لعام 2016.

المصدر: "بوابة الوسط الليبي"