 
مباشر

إسرائيل تعترض سفينة "الحرية" القاصدة غزة لكسر حصارها

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعترض سفينة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klsx

أعلن الجيش الإسرائيلي أن بحريته اعترضت سفينة كانت في طريقها إلى قطاع غزة قادمة من أوروبا لـ"كسر الحصار المفروض على القطاع" واقتادتها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

إقرأ المزيد
سفينة "العودة" إسرائيل تعترض سفينة "العودة" النرويجية لمنع وصولها إلى غزة

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "البحرية الإسرائيلية اقتادت السفينة بحمولتها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من قطاع غزة، حيث سيتم تفريغ الشحنة وإخضاعها للفحص الأمني قبل البت في قرار إدخالها إلى قطاع غزة من عدمه".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، إن السفينة كانت خاضعة لمتابعة سلاح البحرية منذ إبحارها وأنه "تم توقيفها وفقا للقوانين الدولية".

وأضاف إدرعي أن القوات البحرية الإسرائيلية أوضحت لركاب السفينة أنهم ينتهكون الحصار وأن بإمكانهم نقل المعونات الإنسانية عبر ميناء أسدود.

وكان رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي، قد أعلن مساء الجمعة عن انقطاع الاتصال مع سفينة "الحرية" المتجهة إلى غزة، مرجحا أن تكون البحرية الإسرائيلية سيطرت عليها في المياه الدولية على بعد أقل من 40 ميلا عن غزة.

وأشار بيراوي إلى أن السفينة على متنها 12 متضامنا من 5 دول بينهم بريطانيون من طاقم فضائية "برس تي في"، وتنقل كمية رمزية من المساعدات الطبية.

ودعت اللجنة الدولية لكسر الحصار لتحرك شعبي لحماية السفينة والمتضامنين على متنها، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟