قتيل و220 مصابا خلال "مسيرات العودة" عند حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص وجرح 220 آخرين بإصابت مختلفة، منها 90 بالرصاص الحي، خلال الجمعة الـ 19 من مسيرة العودة و كسر الحصار شرق قطاع غزة

وأفاد مراسلنا في غزة بأن القتيل هو أحمد يحي عطا الله ياغي (25 عام) من سكان حي النصر في المدينة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران أسلحته تجاه مئات المتظاهرين الذين وصلوا إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في المسيرة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار صوب الشبان في مخيم العودة عند منطقة خزاعة شرقي خانيونس جنوبي القطاع.

وقد بدأ مواطنون في قطاع غزة بالتوجه إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية في نقاطها الخمس وسط دعوات بمشاركة مكثفة في جمعة أطلق عليها "شهيد القدس محمد يوسف".

المصدر: RT + وكالات