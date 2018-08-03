السعودية .. وصية ممرضة فلبينية تكشف سبب انتحارها

كشفت وصية كتبتها ممرضة فلبينية قبل وفاتها السر وراء إقدامها على الانتحار شنقا قبل أسبوع في سكن الممرضات التابع لمستشفى في محافظة المخواة في السعودية.

وبعد العثور على الوصية التي تركتها الممرضة بخط يدها على سريرها، باشرت النيابة العامة في المحافظة جمع المعلومات وتتبع بعض الأدلة حتى تمكنت من الوصول إلى أحد الأشخاص وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، يعمل في نفس المستشفى الذي تعمل به الممرضة كان يستغلها جنسيا.

وذكرت الممرضة في وصيتها أن المواطن السعودي، الذي كتبت اسمه من 4 مقاطع، استغلها عدة مرات ماليا، وأنه كان يعدها بالزواج، وبحسب الوصية، فإن هذا الأمر أدى بها للانتحار.

واعترف المواطن المذكور بكل ما نسب إليه من قبل النيابة العامة، وأمرت الأخيرة بإيقافه على ذمة التحقيق

المصدر: "سبق"