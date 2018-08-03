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العراق.. اعتصامات في المثنى ودعوات لعصيان مدني

أخبار العالم العربي

العراق.. اعتصامات في المثنى ودعوات لعصيان مدني
Reuters Alaa Al-Marjani
احتجاجات في العراق
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اعتصم المئات من مواطني محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الجمعة، في ساحة الاحتفالات وسط مدينة السماوة، تنديدا بـ "عدم تنفيذ مطالبهم" من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.

وقال محمد الجياشي، وهو أحد المتظاهرين، خلال اتصال هاتفي مع RT: "الاعتصامات ستستمر حتى تنفيذ مطالبنا، وهناك دعوات من بعض شيوخ العشائر لعصيان مدني يبدأ يوم الأحد" القادم.

وأضاف الجياشي أن "أعداد المتظاهرين والمعتصمين تزداد بشكل كبير، خاصة بعد خطبة المرجعية اليوم الجمعة"، معربا عن اعتقاده أن المثنى، ستكون أول محافظة ستشهد عصيانا مدنيا.

المصدر: RT

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