الأمن العراقي يطمئن السفارة الهندية بعد تعليق تأشيرتها للعراقيين

أكد مسؤول أمني عراقي اليوم، أن قيادة العمليات حريصة كل الحرص على تأمين الحماية لمبنى السفارة الهندية في بغداد، بعد أنباء رفع الحواجز من أمام السفارة وتعليق الأخيرة التأشيرة.

وقال قائد العمليات في بغداد جليل الربيعي: "سنقوم بتلبية كل ما تحتاجه السفارة أمنيا، وبشكل يطمئن كادر السفارة"، موضحا أن "طلب رفع الصبات الكونكريتية تم من قبل الكوادر البلدية لأمانة بغداد".

وكانت قيادة عمليات بغداد قد صرحت في وقت سابق اليوم بأنها "لم ترفع" أي حواجز كونكريتية من أمام السفارة الهندية، وأكدت أن السفارة "مؤمنة" بشكل كامل، موضحة أنها ستباشر في رفع الحواجز "يوم الأحد المقبل".

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من جانبها، علقت السفارة الهندية في بغداد منح تأشيرات الدخول للعراقيين، وحرمت الراغبين في السفر للهند من ذلك كإجراء احترازي، عازية السبب إلى رفع التحصينات الأمنية عن مبنى السفارة، ما أضر بمئات الطلبة وآلاف المرضى العراقيين الذين يزورون الهند سنويا للدراسة والعلاج.

المصدر: "السومرية"