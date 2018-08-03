الأمم المتحدة مصدومة بهجمات الحديدة في اليمن

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن عن "صدمته" بالهجمات التي شهدتها مدينة الحديدة اليمنية وأدت إلى مقتل وجرح العشرات، مؤكدا أن ما حدث لا يمكن تبريره.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا غراندي حسب "فرانس برس"، إن أعمال العنف هذه "تثير الصدمة"، مشددة على أن "المستشفيات محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا شيء يمكن أن يبرر خسارة الحياة فيها".

وأضافت أن مستشفى الثورة الذي تعرض للغارة "هو الأكبر في اليمن وأحد المنشآت الصحية القليلة التي لا تزال تعمل في المنطقة.. كما أنه يضم أحد أفضل مراكز علاج الكوليرا في المدينة".

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وقتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب 60 بجروح يوم أمس الخميس في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية، في غارة استهدفت محيط المستشفى الأمامي وسوق السمك المحاذي وفق أطباء وشهود عيان.

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وذكرت جماعة الحوثي أن الغارتين أدتا إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 124، متهمة التحالف بتنفيذهما.

المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، اتهم من جانبه "أنصار الله" باستهداف المدنيين في الحديدة، نافيا أن يكون التحالف وراء الهجوم.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين في الحديدة. نتابع أي ادعاءات، وإذا كانت هناك أي مسؤولية نتحملها بشفافية".

المصدر: وكالات