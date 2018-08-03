تفاصيل جديدة حول "هروب" منى المذبوح من السجون المصرية

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل جديدة، بشأن الفيديو الذي تم تداوله حول هروب اللبنانية منى المذبوح من السجون المصرية بعد الحكم عليها بسبب إهانة الشعب المصري.

وأكد الإعلام المصري أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ضبطت صاحب الحساب المستخدم في ترويج الفيديو المزيف لهروب اللبنانية منى المذبوح من السجن.

وكشفت التحريات، أن القائم على الصفحة مقيم بمنطقة السلام المتواجدة على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، وبتقنين الإجراءات والعرض على النيابة تم القبض على المتهم، والتحفظ على جهاز الكمبيوتر المستخدم، وتبين أن خط الهاتف المستخدم في بث الفيديو على صفحة "الفيسبوك" خاص به.

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وبمواجهة المتهم اعترف بأنه أول من قام ببث الفيديو على صفحته الشخصية فيسبوك والتي تداولها المستخدمون من صفحته الشخصية للترويج لشائعة هروب منى المذبوح.

وكان مقطع فيديو مزيف انتشر الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تشبه اللبنانية منى المذبوح المحبوسة حاليا بسجن القناطر والترويج لهروبها خارج البلاد، وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط الإنترنت لتتبع الصفحة المروجة للفيديو.

المصدر: وسائل إعلام مصرية