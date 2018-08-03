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سويسرا تقضي بتسليم أوراق نجل الملك خوفو لمصر

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سويسرا تقضي بتسليم أوراق نجل الملك خوفو لمصر
Globallookpress Arco Images / F. Schneider
هرم خوفو
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ألزمت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية إحدى الشركات في جنيف، بمنح أوراق تمثال الفرعون المصري جدف رع نجل الملك خوفو للجهات الرسمية في مصر.

وقال سفير القاهرة لدى برن هشام سيف الدين، إن السفارة تلقت بالفعل مؤخرا حكم المحكمة السويسرية، وأنها تتابع مع الجهات المختصة في وزارة الآثار هذه القضية من أجل بذل الجهود للعمل على استعادة القطعة الأثرية.

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وتحدد تلك الأوراق أصل وشرعية اقتناء الشركة في جنيف للتمثال، ولكنها ستمكن القاهرة من تتبع القطعة الأثرية التي خرجت من جنيف إلى لندن، وستساعد السلطات المصرية في متابعة الإجراءات القضائية التي يمكن لها أن تؤدي في النهاية إلى استعادة رأس الملك المصري.

جدف رع، هو صاحب الهرم الأكبر وكان أول من ربط اسمه بإله الشمس عند الفراعنة، ويعتبر ثالث ملوك الأسرة الرابعة، حيث سبقه خوفو وسنفرو مؤسسا الأسرة المذكورة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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