العثور على أسلحة ومؤن إسرائيلية في ريف القنيطرة

عثر الجيش السوري خلال تمشيطه عددا من قرى ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمؤن إسرائيلية الصنع تركها المسلحون لدى فرارهم أمام الجيش السوري.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن بين الأسلحة والذخائر التي عثر عليها، بنادق وصواريخ (تاو) الأمريكية وذخائر متنوعة وألغاما وقناصات ورشاشات ومعدات لما يسمى "الخوذ البيض" كانت مخبأة تحت الأرض إضافة إلى كميات من المواد الغذائية إسرائيلية الصنع.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في القرى التي تم تحريرها من الإرهاب، حيث أقدم إرهابيو "جبهة النصرة" قبل ترحيلهم إلى شمال سوريا على دفن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في عدد من القرى والمزارع والمجمعات المائية المنتشرة في ريف القنيطرة.

وتم في 19 من تموز الماضي التوصل لاتفاق بين المسلحين والجيش برعاية روسية في القنيطرة نص على خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في مناطقهم وعودة الجيش إلى النقاط التي كان فيها قبل2011.

المصدر: "سانا"