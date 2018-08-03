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قناة إسرائيلية: واشنطن توسع طاقم الشرق الأوسط لإبرام "صفقة القرن"

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قناة إسرائيلية: واشنطن توسع طاقم الشرق الأوسط لإبرام
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ذكرت مصادر أمريكية أن البيت الأبيض سيعزز طاقم الشرق الأوسط، استعدادا للإعلان عن خطة "صفقة القرن" لإحلال السلام في الشرق الأوسط وفض الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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ونقلت المصادر عن "i24news.tv" أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، توجه لهيئات أخرى بطلب للبحث عن شخصيات للالتحاق بالطاقم الذي يضم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.

وسيعمل الطاقم الموسّع في 3 قضايا، هي الأمن والسياسية، والاقتصاد، والإعلام الاستراتيجي.

ومازال موعد الكشف عن خطة الإدارة الأمريكية غير معروف حتى الآن، فيما ترفض السلطة الفلسطينية الاتصال بالإدارة الأمريكية، منذ إعلان واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في الـ6 من ديسمبر 2016.

المصدر: i24news.tv 

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