اشتعال النيران بطائرة هندية تقل 151 راكبا في السعودية

اشتعلت محركات طائرة هندية تابعة لخطوط "جيت إيرويز" على المدرج أثناء هبوطها في مطار الملك خالد في الرياض، وتم إجلاء جميع ركابها البالغ عددهم 151.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إجلاء ركاب الطائرة، واشتعال النيران فيها.

وتم إخلاء ركاب الطائرة الـ151 ونجحت فرق الإطفاء والإنقاذ بالسيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات.

المصدر: وكالات