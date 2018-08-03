القاهرة تعلّل سبب إفراج روما عن محسوب

ذكرت الخارجية المصرية أن قرار إيطاليا إطلاق سراح وزير الشؤون البرلمانية المصري السابق محمد محسوب بعد توقيفه لساعات في مدينة كوميسو جنوبي إيطاليا، يرجع لكونه يحمل الجنسية الإيطالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن القبض على محسوب، جاء "بناء على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي".

وأضاف أن السلطات الإيطالية أبلغتها بدراسة الوضع القانوني لـ"المتهم"، في ظل تمتعه بجنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية.

وأشار أبو زيد إلى أن محسوب يحمل الجنسية الإيطالية منذ 2016 نظرا لزواجه من سيدة إيطالية.

وأكد المسؤول المصري على أن خارجية بلاده سوف تتابع عبر سفارتها في روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافي الجهات القضائية المعنية في مصر بالتطورات أولا بأول.

ومساء الأربعاء، أعلن محسوب في تغريدة ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجازه من قبل السلطات الإيطالية بطلب من القاهرة بموجب أحكام قضائية صدرت بحقه ووصفها بـ"الملفقة".

وقررت السلطات القضائية في إيطاليا، لاحقا الإفراج عن محسوب كونه يحمل الجنسية الإيطالية، وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي بهذا الصدد، إن "طلب التسليم لم يكن من الممكن تطبيقه على محسوب".

إقرأ المزيد

وشغل محمد محسوب منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في وزارة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد محمد مرسي، وكان عضوا في الهيئة العليا لحزب الوسط المصري.

وصدرت بحقه عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية لارتكابه مخالفات قانونية وجنائية، منها إهانة القضاء، بالإضافة إلى حكم قضائي صدر من محكمة جنح مدينة نصر في أبريل 2015، يقضي بحبسه 3 سنوات لتورطه "بالنصب والاحتيال" على مستثمر خليجي.

المصدر: وكالات + اليوم السابع