طهران تدين غارات الحديدة.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 55 قتيلا

دانت الخارجية الإيرانية، قصفا طال مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة غرب اليمن، وأسفر عن سقوط 55 قتيلا وجرحى بين المدنيين.

ونقل مراسلنا في طهران، تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي اليوم، قال فيها "يجب أن لا يغدو القصف اليومي وبلا هوادة ضد الشعب اليمني الأعزل من قبل المقاتلات السعودية والإماراتية، أمرا عاديا لدى الرأي العام العالمي".

وأضاف: "استهداف الأماكن المدنية يهدف للانتقام من هزيمة السعودية وحلفائها في الحرب على اليمن، ويشكل استمرارا لجرائم الحرب التي ترتكبها"، معتبرا أن استمرار الحملة السعودية على اليمن زاد من تفاقم الوضع الإنساني هناك "بشكل مقلق".

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ويوم أمس الخميس، ذكرت مصادر طبية وإغاثية يمنية، أن نحو 55 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون في قصف استهدف مستشفى داخل مدينة الحديدة في اليمن، متهمة التحالف العربي بالوقوف وراء الهجوم.

فيما رفض التحالف العربي الاتهامات الموجهة إليه في غارات الحديدة، واتهم المتحدث باسمه تركي المالكي، جماعة "أنصار الله" الحوثيين باستهداف المدنيين، وقال: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين في الحديدة.. نتابع أي ادعاءات، وإذا كانت هناك أي مسؤولية نتحملها بشفافية".

المصدر: RT + وكالات إيرانية

عمر هواش