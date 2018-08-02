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روسيا تتطلع للتعاون مع أرمينيا في مساعدة سوريا

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روسيا تتطلع للتعاون مع أرمينيا في مساعدة سوريا
Sputnik GRIGORY SYSOEV
نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين
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أكد نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين أن روسيا تتوقع من أرمينيا مزيدا من الخطوات لدعم الجهود الروسية لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

وقال فومين خلال لقاء مع وزير الخارجية الأرمني زوغراب مناتساكانيان في يريفان إن موسكو "ممتنة لأرمينيا على دعم جهود روسيا في إعادة الحياة السلمية إلى سوريا وتقديم المساعدات للشعب السوري".

وأضاف: "أرمينيا قد أرسلت المساعدات الإنسانية (إلى سوريا) 4 مرات، ولدينا خبرة كبيرة للتعاون مع الجانب الأرمني".

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وأكد أن أرمينيا الشريك الرئيسي لروسيا في منطقة ما وراء القوقاز، وتتعاون موسكو مع يريفان بشكل ناجح في الإطار الثنائي وضمن المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت مبادرة إنسانية للمساهمة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتبذل جهودا على الساحة الدولية لإشراك دول أخرى في هذا المجال.

المصدر: تاس

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