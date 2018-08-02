// 26.06.2018 по тикету 15478
السفارة الهندية في بغداد تعلق منح التأشيرات للعراقيين
Reuters Adnan Abidi
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علقت السفارة الهندية في بغداد منذ يومين منح تأشيرات الدخول للعراقيين وحرمت إثر قرارها الراغبين في السفر للهند من ذلك، ولكن قرارها هذا جاء لسبب غريب.
وجاء في توضيح نشرته السفارة الهندية على جدار السفارة: "ستكون جميع الخدمات القنصلية بما في ذلك منح جميع أنواع التأشيرات معلقة من 31 يوليو 2018 لحين قيام الحكومة العراقية (قيادة عمليات بغداد) بإعادة نصب التحصينات الأمنية خارج السفارة".
ومنذ أيام رفعت قيادة عمليات بغداد (أعلى جهة أمنية في العاصمة) الكتل الكونكريتية المحيطة بالسفارة الهندية دون توضيح الأسباب.
تجدر الإشارة إلى مئات الطلبة العراقيين وآلاف المرضى يزورون الهند سنويا للدراسة والعلاج.
المصدر: RT
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