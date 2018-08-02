وزارة الدفاع الروسية: المسلحون يحشدون في حماة واللاذقية وحلب

رصدت وزارة الدفاع الروسية مسلحين من "هيئة تحرير الشام" (النصرة) وتنظيمات أخرى يحشدون قواتهم في شمال محافظتي حماة واللاذقية وفي جنوب غرب مدينة حلب ويقصفون من هناك مراكز سكنية.

ودعت الدفاع الروسية اليوم الخميس على لسان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، "قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التوقف عن العمليات الاستفزازية المسلحة والتحول إلى مسار الحل السلمي في المناطق الخاضعة لهم".

وأضاف تسيغانكوف أن المسلحين الناشطين في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرون في انتهاك نظام وقف إطلاق النار، حيث قتل عسكريان سوريان وأصيب 4 مدنيين جراء القصف خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: تاس