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الخارجية التونسية: سنعمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم

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الخارجية التونسية: سنعمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم
Reuters Jon Nazca
(صورة أرشيفية)
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قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن تونس ستعمل على إعادة 40 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل بعدما علقت سفينتهم لأكثر من أسبوعين في البحر، إلى بلدانهم.

ووفقا لوكالة "رويترز" فقد أوضح الجهيناوي عقب لقائه بالأمين العام لـ "لاتحاد من أجل المتوسط" أن تونس "استقبلت 40 مهاجرا سريا بعد أن رفضت عدة دول أوروبية استقبالهم نظرا لوضعهم الإنساني الصعب، ومساعدتهم جاءت انطلاقا من قيمها وحرصها على الجانب الإنساني بالنسبة لأشقائنا الأفارقة".

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وأضاف: "قمنا بواجبنا واستقبلناهم وقدمنا لهم المساعدة الطبية والتغذية وسنعمل مع سفاراتهم في تونس من أجل إعادتهم إلى بلدانهم".

والحديث يدور حول 40 مهاجرا رست بهم سفينة في ميناء جرجيس جنوبي تونس بعد أن علقت نحو أكثر من أسبوعين في البحر بسبب رفض بلدان أوروبية استقبالها.

المصدر: رويترز

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