عراقي يقاضي واشنطن ولندن على احتلالهما للعراق

رفع مواطن عراقي من محافظة البصرة، جنوبي العراق، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لـ "احتلالهما" العراق وارتكاب "جرائم" ضد شعبه.

وقال المدعي علي محسن مجبل خلال حديثه لـRT إن "تضرر العراق اجتماعيا ومؤسساتيا وماحدث بسبب الاحتلالين الأمريكي والبريطاني، دفعني لمقاضاتهما (البلدين) دفاعا عن حقوق العراقيين".

RT

وأضاف محسن: "سأكسب الدعوى لأنني وبكل بساطة لسان حال العراقيين الذين انتهكت حقوقهم بسبب الجيشين الأمريكي والبريطاني".

وجاء في الدعوة، التي حصلت RT على نسخة منها: "بتاريخ 9 أبريل 2003 قادت الحكومتين الأمريكية والبريطانية التحالف الدولي لاجتياح العراق واحتلاله والسيطرة على ثرواته ومقدراته".

RT

RT

وأكد المدعي محسن بأن محافظته البصرة، هي أكبر المناطق النفطية التي استفاد منها البلدان المحتلان، دون الاهتمام بحقوق الناس وظروفهم المعيشية.

وأشار محسن إلى تسبب "الاحتلالين الأمريكي والبريطاني" بتفشي الأمراض في المحافظة، منها أمراض الكلية إلى جانب السرطان، الذي قال عنه رئيس مجلس محافظة البصرة أمس الأربعاء بأن 6 – 8 أشخاص في البصرة يصابون يوميا به.

وطالب المدعي الولايات المتحدة وبريطانيا بالاعتذار من الشعب العراقي وتقديم التعويضات للمتضررين.

المصدر: RT