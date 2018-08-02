"جيش السايبر اليمني" يخترق القناة العاشرة الإسرائيلية

نجحت مجموعة من الهاكرز تسمي نفسها "جيش السايبر اليمني" في اختراق الصفحة الرئيسية لموقع القناة العاشرة الإسرائيلية.

واستبدل الهاكرز صور الأخبار الرئيسية على صفحة الموقع الإلكترونية بصورة مواطن يمني يحمل جثة طفل يخرج من بين الأنقاض والركام كتب عليها "أنا يماني".

هاكرز يمني يخترق موقع القناة العاشرة الاسرائيلية https://t.co/IL0eezVUw3pic.twitter.com/oU4z0R6N2w — Ramallah Mix (@Ramallah_Mix) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القناة العاشرة استطاعت لاحقا استعادة السيطرة على موقع القناة وعطلت نشاط الهاكرز.

المصدر: "معا"