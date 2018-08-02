// 26.06.2018 по тикету 15478
إسرائيل: حدود الجولان ستصبح أهدأ مع إمساك الأسد بزمام الأمور
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Mikhael Klimentyev
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توقع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن تصبح حدود هضبة الجولان أهدأ مع عودة الحكم المركزي للرئيس السوري بشار الأسد.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الخميس عودة سوريا إلى وضع ما قبل الحرب بأنها أمر في حكم المؤكد.
وقال ليبرمان للصحفيين "من منظورنا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية، مما يعني أن هناك جهة يمكن مخاطبتها وشخصا مسؤولا وحكما مركزيا".
وعندما سئل إن كان قلق الإسرائيليين سيخف بشأن احتمال تصاعد الوضع في الجولان أجاب "أعتقد ذلك".
المصدر: رويترز
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