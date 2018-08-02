 
مباشر

إسرائيل: حدود الجولان ستصبح أهدأ مع إمساك الأسد بزمام الأمور

أخبار العالم العربي

إسرائيل: حدود الجولان ستصبح أهدأ مع إمساك الأسد بزمام الأمور
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Mikhael Klimentyev
الرئيس السوري بشار الأسد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klho

توقع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن تصبح حدود هضبة الجولان أهدأ مع عودة الحكم المركزي للرئيس السوري بشار الأسد.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الخميس عودة سوريا إلى وضع ما قبل الحرب بأنها أمر في حكم المؤكد.

وقال ليبرمان للصحفيين "من منظورنا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية، مما يعني أن هناك جهة يمكن مخاطبتها وشخصا مسؤولا وحكما مركزيا".

وعندما سئل إن كان قلق الإسرائيليين سيخف بشأن احتمال تصاعد الوضع في الجولان أجاب "أعتقد ذلك".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. لاجئ سوري يكشف كيف حصل على الجنسية الألمانية