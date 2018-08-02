الصفدي يؤكد على الحل السياسي للأزمة االسورية

أكد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية واستنادا إلى نتائج جنيف.

وقال الصفدي خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي في عمّان، "متفقون على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية واعتمادا على نتائج جنيف.. يجب إنهاء معاناة الشعب السوري عبر حل سياسي للأزمة".

وحول المعابر الحدودية بين البلدين أكد الصفدي على أن دمشق لم تطلب من عمّان إلى الآن فتح الحدود المشتركة بين البلدين مشيرا إلى أن بلاده ترحب بفتح الحدود، "حتى الآن لم يطلب منا النظام السوري فتح الحدود، وتم الحديث مع روسيا بهذا الخصوص.. نحن نرحب بفتح الحدود وفي انتظار طلب الحكومة السورية فتح الحدود والتشاور معها حول هذا الموضوع"​​​.

وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد الصفدي على الرؤية المشتركة للبلدين في حل القضية الفلسطينية على مبدأ حل الدولتين، "نثمن عاليا الموقف الفرنسي لحق الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.. اتفق مع زميلي على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر ونؤكد على ضرورة إطلاق الجهود اللازمة وإيجاد آفاق للحل السياسي".

كما أكد الصفدي على ضرورة بذل جهد فاعل لإنهاء المعاناة الإنسانية للأهالي في قطاع غزة ضمن حل سياسي شامل.

من جهته قال الوزير الفرنسي إن بلاده تعمل مع الأردن لوضع خطة طريق تسمح بالخروج من الأزمة والوصول لحل سياسي في سوريا.

وأكد لودريان على مواقف بلاده الثابتة من القضية الفلسطينية، "سنرد على المبادرة الأمريكية وفق ثوابتنا".

وأشاد الوزير الفرنسي بمواقف الأردن في اسقبال اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن الأولوية الضرورية لمساعدة الأردن في تأمين احتياجاته، "سنقدم مليار يورو من القروض للعام 2019-2021".

وأكد الوزيران على الرؤية المشتركة في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرارفيها.