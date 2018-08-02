متظاهرون يقاضون مسؤولا عراقيا اتهمهم بتلقي أموال من الخارج

قدمت مجموعة من ناشطي التظاهرات في محافظة ذي قار، جنوب العراق، الأربعاء، شكوى ضد المحافظ يحيى الناصري بسبب "اتهامات" وجهها لهم بتلقي أموال من الخارج.

وجاء في الشكوى التي قدمت إلى قاضي مكتب التحقيق بمحافظة الناصرية وحصلت عليها RT أن المحافظ وفي لقاء تلفزيوني على قناة الحرة عراق الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية في 20 يوليو المنصرم اتهمهم بتلقي الأموال من الخارج لزعزعة الأمن في البلاد.

وأكد المتظاهرون في الشكوى التي قدموها، أنهم مستقلون وينادون بحقوقهم وبما كفله لهم الدستور العراقي، مطالبين قاضي التحقيق بالتعويض واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ.

يذكر أن محافظة ذي قار العراقية، هي واحدة من المحافظات التي تشهد احتجاجات كبيرة منذ أكثر من عشرين يوما، حيث شهدت مقتل وجرح واعتقال العشرات من المتظاهرين.