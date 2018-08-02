مليون يورو لمن يحل لغز اختفاء رجل أعمال كويتي في رومانيا

ضاعفت أسرة رجل الأعمال الكويتي المختفي في رومانيا محمد البغلي للمرة الثالثة قيمة المكافأة، وأعلنت عن مليون يورو لمن يقدم معلومات تكشف عن مصيره.

ووضعت أسرة البغلي، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل 3 سنوات في رومانيا، مهلة زمنية لاستحقاق المكافأة الجديدة مدتها 30 يوما فقط.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن نجل رياض البغلي، شدد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بلدة كييا الرومانية بمناسبة مرور 3 سنوات على اختفاء والده، على أن كل من تورط في هذه الجريمة سيتم كشفه عاجلا أم آجلا، وسيلاحق قانونيا لينال أقصى عقوبة.

ولفت رياض البغلي إلى أن الشرطة الرومانية بذلت منذ اللحظات الأولى لاختفاء والده "جهودا مضنية، لكن مع الأسف لم تثمر عن أي أثر أو دليل يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصير والدنا".

وأضاف أن "هذا لم يمنعنا من الاستمرار في مناشدة السلطات الرومانية والطلب من الحكومة الكويتية مواصلة جهودها الدبلوماسية واستثمار علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين من أجل التوصل إلى ما ينهي هذه المأساة الإنسانية".

وكشف السفير الكويتي في رومانيا طلال الهاجري خلال المؤتمر الصحفي أن "ملف قضية اختفاء البغلي أحيل للمرة الأولى إلى النائب العام الروماني، مما يعكس اهتماما جادا من الحكومة الرومانية بتوسيع دائرة التحقيقات للوصول إلى معلومات جديدة تفك لغز الاختفاء".

المصدر: الجريدة