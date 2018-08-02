من الزعتري إلى لندن.. من خيمة اللجوء إلى الموضة العالمية!

قدمت مصممة الأزياء البريطانية هيلين ستوري فستانا صنعته من خيمة حقيقية عاش فيها لاجئون سوريون في مخيم الزعتري شمالي الأردن، في خطوة تهدف للفت الأنظار إلى معاناة اللاجئين السوريين.

ويظهر على الفستان الذي عرضته ستوري في افتتاح أسبوع الفن والموضة العربي في لندن، الشعار الأزرق لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحمل في طياته آثار الحياة اليومية التي يعيشها اللاجئون في مخيم الزعتري الذي يعد واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، حيث يضم نحو 80 ألف لاجئ سوري.

المصممة البريطانية هيلين ستوري صممت فستاناً من خيمة حقيقية عاش فيها لاجئون سوريون في مخيم الزعتري.

أرادت المصممة العالمية ستوري أن تجد مادة مؤثرة أو نسيجاً يمثل مفهوم «الوطن»، كما «أرادت أن يكون فيها (في القماشة) جزءاً من الإنسانية»، فقررت أن تصنع فستاناً من قماش تلك الخيمة. pic.twitter.com/ecWIMs9Aei — Ola Al Fares (@OlaAlfares) ٢ أغسطس ٢٠١٨

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المصممة البريطانية سبق وقدمت الفستان، ضمن فعاليات مؤتمر دولي أقيم في دبي تحت شعار "الإغاثة والتطوير" في الفترة بين 21 و23 مارس من العام الماضي.

وصرحت حينها: "نحن نستخدم الموضة للتعبير عن مسألة أكثر إلحاحا عن أزمة تعنينا جميعا، ومن المهم لي أن يكون للثوب تاريخ، وأنه كان فعلا ملاذا لعائلة، وأعتقد أن هذه القصة هي التي تترك صداها في نفوس الجمهور".

المصدر: "تويتر"