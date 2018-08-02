التحالف العربي: اتخذنا الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة في باب المندب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أنه اتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية الملاحة في مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في مؤتمر صحفي، إنه "جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد المالكي أن الإجراءات المتخذة "تتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار (2216)"، مضيفا أن التحالف مستمر في جهوده "بالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن الإقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن التحالف أجرى خلال الأيام الماضية تقييما "لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية".

وأضاف أن استمرار "الحوثيين في هذا النهج الإرهابي سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم".

تصريح المالكي يأتي على خلفية تعرض ناقلتي نفط سعوديتين تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام مؤخرا، لهجوم القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في البحر الأحمر أثناء عبورهما مضيق باب المندب أمام ميناء الحديدة غرب اليمن.

وإثر الهجوم وجه التحالف العربي اتهامات لإيران بأنها "تواصل تهديد" الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، فيما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن بلاده ستعلق جميع شحناتها من النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن "تصبح الملاحة آمنة" هناك.

إقرأ المزيد

والسبت الماضي أفادت شبكة CNN بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين، بعد "تهديداتهم ناقلات النفط التي تمر عبر البحر الأحمر".

وتهدف هذه العملية المحتملة، حسب CNN إلى الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة وآمنة.

المصدر: واس + وكالات