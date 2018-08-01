مسؤول أردني: فتح معبر جابر مع سوريا يزيد حجم الصادرات إلى مليار دولار سنويا

رجح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، أن ترتفع صادرات المنطقة الحرة بالزرقاء بعد فتح معبر جابر (نصيب) مع سوريا إلى قرابة مليار دولار سنويا.

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وأشار رمان إلى أن صادرات المناطق الحرة السنوية حاليا تصل إلى قرابة 600 مليون دولار.

وبين رمان أن المنطقة الحرة في الزرقاء تضم 220 مصنعا مختلفا كانت تعمل على تصدير البضائع من خلال المعبر إلى لبنان وتركيا وأسواق دول أوروبية.

وأوضح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية أن إعادة فتح الحدود التي أغلقت قبل أكثر من 3 سنوات، ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الأردني بشكل عام، خصوصا وأن المعبر يعد شريانا رئيسيا للتجارة بين الأردن وسوريا والعديد من الدول.

من جانبه توقع نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، أن تنتهي عمليات الصيانة اللازمة لمكاتب شركات التخليص ضمن الجانب الأردني من معبر جابر بعد 20 يوما.

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وأفاد بأن عودة عمل مكاتب شركات التخليص سيتيح عودة 600 موظف توقفت أعمالهم بعد إغلاق المعبر.

وكان نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أكد أن قطاع الشاحنات الأردنية على جاهزية كاملة لنقل البضائع وتبادلها بشكل فوري مع سوريا، بمجرد الإعلان عن فتح الحدود الأردنية السورية بشكل رسمي، مشيرا إلى أن هناك 5 آلاف شاحنة أردنية جاهزة لنقل البضائع.

المصدر: صحيفة الغد الأردنية