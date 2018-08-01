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رئيس الوزراء السوري: نحن أمام مرحلة جديدة في محاربة الفساد

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رئيس الوزراء السوري: نحن أمام مرحلة جديدة في محاربة الفساد
AFP STR
رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس
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أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن سوريا أصبحت أمام "مرحلة جديدة" في محاربة الفساد، حيث يتم إعداد خطة متكاملة في هذا المجال.

ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس مجلس الوزراء قوله: "إننا أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات".

وأكد خميس أن "الأجهزة الرقابية تشكل النواة الأساسية لكشف الفساد وتصويب عمل المؤسسات والأفراد".

وعقدت رئاسة مجلس الوزراء السوري اجتماعا حول تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. وأقر الاجتماع جملة من القرارات والخطوات التنفيذية التي تمكن المؤسستين من "ممارسة دورهما الأساسي في دعم خطة الحكومة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية"، حسب وكالة "سانا" الرسمية.

وركزت القرارات على ضرورة تفعيل وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من الهيئة والجهاز، وشملت تطوير الهيكلية الإدارية وتدريب الكوادر البشرية وتقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من الهيئة والجهاز لتنفيذ مهام محددة وإعداد تقارير عن جميع قضايا الفساد قيد التحقيق وإرسالها إلى مجلس الوزراء.

المصدر: سانا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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