تركيا تمنح تونس خط تمويل بقيمة 200 مليون دولار

منحت تركيا الحكومة التونسية، الأربعاء، خط تمويل بنحو 200 مليون دولار ما يعادل ( 500 مليون دينار) يخصص لقطاعي الدفاع والأمن.

ووقع الاتفاقية عن الجانب التونسي زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب التركي عمر فاروق دوغان، سفير تركيا في تونس.

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وقال العذاري في تصريحات إعلامية عقب توقيع الاتفاق، إن خط التمويل سيكون بشروط تفضيلية، بنسبة فائدة 1.5 بالمائة وعلى فترة سداد 10 سنوات، منها 6 أشهر إمهال.

وأضاف أن التمويل سيخصص لقطاعات حيوية بهدف تأمين البلاد من كل المخاطر التي تهددها، خاصة المرتبطة بالإرهاب.

وتابع قائلا إن التمويل سيفتح الباب نحو استثمارات صناعية مباشرة في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن وفدا تركيا رفيع المستوى كان قد زار تونس مؤخرا بهدف إطلاق مؤسسات صناعية دفاعية.

من جانبه، صرح دوغان بأن التمويل كان قد وعد به الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى تونس في ديسمبر الماضي.

المصدر: الأناضول