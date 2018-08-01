محامي بوتينا: واشنطن تحاول إظهار القضية كرواية جاسوسية

انتقد روبرت دريسكول، محامي المواطنة الروسية المحتجزة في الولايات المتحدة ماريا بوتينا، كيفية تعامل الحكومة ووسائل الإعلام الأمريكية مع قضية موكلته.

وأشار المحامي، في حديث خاص لـRT، إلى أن بوتينا تواجه اتهامات بالعمل لصالح دولة أخرى دون التسجيل كوكيل أجنبي، ما يعني أنها ليست متهمة بالتجسس، ولو قدمت وثائقها إلى وزارة العدل عند دخولها البلاد لكان عملها داخل نطاق القانون.

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وتابع قائلا: "تهمة تقديم الخدمات الجنسية لقاء خدمات مقابلة تلحق ضررا خاصا بموكلتي، وتشبه القضية أكثر فأكثر رواية جاسوسية كي يستوعبها الجمهور بصورة أفضل.. هكذا، يحتوي نص الاتهام على فرضية أخرى لا تستند بعد إلى أي أدلة، وننتظرها لكننا لسنا مقتنعين بوجودها وما إذا كان لديها قوة فعلية".

وأضاف: "من الصعب الوقوف مكتوف اليدين حين يتعرض أحد لحملة تضليل، وأحاول الحيلولة دون ذلك".

وتتهم السلطات الأمريكية ماريا بوتينا (29 عاما) بالعمل لصالح دولة أجنبية على أراضي الولايات المتحدة. وبحسب الاستخبارات الأمريكية، فقد كانت بوتينا تقوم بهذه النشاطات دون أن يتم تسجيلها لدى وزارة العدل على أنها "وكيلة أجنبية".

وقرر القضاء الأمريكي إبقاء بوتينا رهن الاحتجاز حتى جلسة المحكمة المزمعة في 10 سبتمبر المقبل.

المصدر: RT