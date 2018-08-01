// 26.06.2018 по тикету 15478
خفر السواحل الليبي ينقذ 574 مهاجرا في البحر المتوسط
Reuters Ismail Zetouni
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kles
أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 574 مهاجرا في 3 عمليات بالقرب من سواحل البلاد.
وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ ما مجموعه 388 رجلا و66 امرأة و19 طفلا، كانوا على متن 3 قوارب.
وتم إنقاذ المهاجرين من قاربين بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، ومن قارب آخر بالقرب من القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس.
وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، ومن ثم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)