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خفر السواحل الليبي ينقذ 574 مهاجرا في البحر المتوسط

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خفر السواحل الليبي ينقذ 574 مهاجرا في البحر المتوسط
Reuters Ismail Zetouni
مهاجرون في قاعدة بحرية ليبية (صورة من الأرشيف)
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أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 574 مهاجرا في 3 عمليات بالقرب من سواحل البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ ما مجموعه 388 رجلا و66 امرأة و19 طفلا، كانوا على متن 3 قوارب.

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وتم إنقاذ المهاجرين من قاربين بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، ومن قارب آخر بالقرب من القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس.

وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، ومن ثم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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