موسكو تنشط دوليا لإعادة اللاجئين السوريين.. والأمم المتحدة تساهم

أعلنت روسيا أن سفاراتها لدى تركيا والأردن ولبنان تبحث مع حكومات هذه الدول تفعيل الجهود الرامية إلى مساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم.

وذكر ممثل الخارجية الروسية نيقولاي بورتسيف، أثناء اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين، أن سفارتي موسكو لدى عمّان وأنقرة تلقتا تعليمات بخصوص تفعيل التعاون مع حكومتيهما بهدف ضمان مساهمتهما في عملية إعادة اللاجئين.

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذه التعليمات تضم على وجه الخصوص تشكيل مراكز تنسيق العمليات المشتركة في أنقرة وعمّان برئاسة السفيرين الروسيين لدى الدولتين، ووضع قواعد تعامل المركزين مع الحكومة السورية.

ولفت بورتسيف إلى أن الخارجية الروسية أوكلت إلى سفارتها في عمّان مهمة دراسة إمكانية إشراك سلطات المملكة الهاشمية في المفاوضات مع الجانب الأمريكي حول مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان الواقع عند الحدود السورية الأردنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وإعادة الذين يقيمون فيه إلى ديارهم.

وأما بخصوص التعاون مع تركيا، فتلقت السفارة الروسية فيها تعليمات من موسكو بتنسيق التعاون مع سلطات هذه البلاد بغية ضمان العمل المستدام لمعبر "أبو الضهور" الإنساني في محافظة إدلب.

وأكد بورتسيف أن موسكو سبق أن بحثت تنسيق الجهود في مجال عودة اللاجئين مع الحكومة اللبنانية، ما توّج بالتوصل إلى اتفاق على تأسيس لجنة مشتركة خاصة بهذا الشأن، مضيفا أن المفاوضات مستمرة بين موسكو من جانب وعمّأن وبيروت وأنقرة من جانب آخر لتفعيل الجهود في هذا الاتجاه.

الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع روسيا في عودة اللاجئين السوريين

هذا وكشف بورتسيف أن مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف بحث موضوع عودة اللاجئين السوريين مع نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس.

وأعربت كليمنتس، أثناء هذا الاجتماع، عن استعداد الأمم المتحدة لمساعدة روسيا في عودة اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية إليهم.

في الوقت نفسه، أشار بورتسيف إلى أن مفوضية اللاجئين الأممية تشترط، لاتخاذ إجراءات فعالية في هذا المجال، تطبيع الوضع في سوريا واستعادة الحقوق العقارية للعائدين وضمان الوصول الإنساني المستدام إليهم وإبلاغهم بالوضع على الأرض في مناطقهم.

وذكر الدبلوماسي الروسي أن غاتيلوف بدوره تقدم أثناء اللقاء بمبادرة انضمام ممثل السفارة الروسية لدى عمّان إلى مجموعة العمل الخاصة بقضية اللاجئين التي تعمل في العاصمة الأردنية وتضم ممثلي الأمم المتحدة وعددا من الدول والمنظمات غير الحكومية.

المصدر: وكالات