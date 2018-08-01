الصفدي يبحث قضية "الخوذ البيضاء" مع وزيرة الهجرة البريطانية

أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، محادثات مع وزيرة الدولة لشؤون الهجرة البريطانية، كارولين نوكس، حول قضية اللاجئين السوريين ومسألة إعادة توطين عناصر "الخوذ البيضاء".

وركز الصفدي خلال اللقاء، الذي انعقد اليوم الأربعاء في العاصمة عمان، حسب ما نقلته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، على بحث عملية "إعادة توطين 422 مواطنا سوريا كان الأردن سمح بمرورهم عبر المملكة لفترة محددة بينما تستكمل إجراءات إعادة توطينهم"، في إشارة إلى عناصر "الخوذ البيضاء" الذين استقبلتهم البلاد حاليا لنقلهم لاحقا إلى دول غربية.

بدورها، وضعت الوزيرة البريطانية الصفدي في "صورة الخطوات التي تتخذها بلادها لاستكمال إجراءات التوطين في الوقت الذي اتفق عليه".

وثمنت نوكس، حسب "بترا"، "الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين السوريين، مؤكدة ثبات دعم بلادها للمملكة لمساعدتها على تحمل عبء اللجوء".

وكانت بريطانيا بين 3 دول إلى جانب كندا وألمانيا تعهدت بإعادة توطين عناصر "الدفاع المدني السوري"، المعروفة أيضا باسم "الخوذ البيضاء"، الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة المعارضة وفروا إلى الجولان المحتل عندما بدأ الجيش السوري هجوما على المنطقة.

وأذن الأردن للأمم المتحدة بمرور 422 عنصرا من "الخوذ البيضاء"، الذين تتهمهم دمشق بالعلاقة مع "الإرهابيين" من "جبهة النصرة" والمشاركة في العمليات الاستفزازية ضد الحكومة السورية خاصة الهجمات الكيميائية المفبركة، عبر أراضي المملكة بعد تعهد الدول الثلاث بإعادة توطينهم في مدة أقصاها 3 أشهر.

وفي سياق متصل، يصل اليوم الى عاصمة الأردن عمان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان للقاء نظيره الأردني من أجل "بحث آخر المستجدات في المنطقة والتطورات في الجنوب السوري وملف إعادة اللاجئين السوريين".

ومن المتوقع أن يقوم لودريان بزيارة مخيمات اللجوء في الأردن.

المصدر: بترا + وكالات