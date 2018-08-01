وزيرا خارجية روسيا وقطر "مرتاحان" من تطور الحوار السياسي بين البلدين

تبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، برقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: "عبر وزيرا الخارجية عن ارتياحهما من التطور التدريجي للحوار السياسي بين روسيا وقطر وزيادة التعاون التجاري الاقتصادي والاتصالات الإنسانية. كما تم تأكيد سعي موسكو والدوحة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب الذي يتفق مع المصالح الروسية والقطرية الطويلة الأجل".

ونشر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الـ24 من يوليو الماضي بيانا حول نتائج محادثات ماي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تمت الإشارة فيه إلى أن الجانبين اتفقا على أن التعاون مع روسيا يجب أن يكون من موقف قوة ووحدة. لكن البيان الرسمي للدوحة لم يذكر ذلك. وفيما بعد قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هذا البيان يعد جزءا من الحملة البريطانية المعادية لروسيا التي يرفض الدبلوماسيون القطريون تضامن بلادهم معها.

المصدر: تاس