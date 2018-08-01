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استخبارات الجيش اللبناني تسترد 8 "دواعش" لبنانيين من نظيراتها في دول عربية

أخبار العالم العربي

استخبارات الجيش اللبناني تسترد 8
AFP
عناصر من داعش في قبضة القوات العراقية
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تسلمت استخبارات الجيش اللبناني 8 أصوليين متشددين من التابعية اللبنانية، التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي، في دولة صديقة، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء ملاحقة فلول هذا التنظيم هناك.

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وأحالت استخبارات الجيش اللبناني على القضاء المختص الموقوفين اللبنانيين الثمانية، مع وثائق تدينهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

 وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني، أن هؤلاء الإرهابيين قد أُوقفوا وسُلّموا إلى مديرية المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، وذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية المختصة.

وكشفت مصادر أمنية لبنانية لـRT أن الأجهزة الأمنية تسلمت من العراق 7 دواعش لبنانيين تم نقلهم جوا وفي ظروف أحيطت بالسريّة لمحاكمتهم في لبنان بقضايا إرهابية.

وذكرت مصادر قريبة من هذا الملف أنه "جرى تسليم هؤلاء الإرهابيين السبعة قبل عدة أسابيع، دون أن يتم الكشف عن ذلك لدواع أمنية، وبانتظار توقيف الرأس (الإرهابي الثامن) المدبر لهذه المجموعة، والذي تم إلقاء القبض عليه في دولة مجاورة للعراق مؤخرا بفضل تعاون عدة أجهزة أمنية".

المصدر: مواقع وصحف لبنانية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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