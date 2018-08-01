استعدادات عراقية لمقاضاة التحالف الدولي لقتله مدنيين

كشفت مصادر حقوقية في العراق، أن منظمات حقوقية تعمل مع أطراف حكومية وسياسية لمقاضاة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتسببه بقتل المدنيين في الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق.

وقالت المصادر لـRT إن "إحدى منظمات المجتمع المدني تعمل على توثيق كل الانتهاكات، التي ارتكبها التحالف الدولي والطيران الأمريكي في العراق خلال مرحلة الحرب على داعش، لتقديمها للحكومة العراقية المُقبلة وللمؤسسات الدولية بُغية مُقاضاة التحالف".

وأضافت المصادر أن "أطرافا سياسية عراقية تناهض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، تعمل على حث نوابها في البرلمان المُقبل للضغط على الحكومة العراقية من أجل العمل وفق ما ستقدمه المنظمة الحقوقية".

واعترف مسؤولون في التحالف الدولي الأسبوع الماضي بأن 1094 مدنيا على الأقل قتلوا في العراق وسوريا بعمليات التحالف منذ بدء الحرب ضد تنظيم "داعش" سنة 2014.

من جهتها قالت مجموعة "إيروارز" لإحصاء الضحايا المدنيين، إن أرقام التحالف أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية لعمليات القصف. وقدرت عدد القتلى المدنيين بـ6488 شخصا.

المصدر: RT