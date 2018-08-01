مجهولون يحاولون في بيروت الاستيلاء على "ثروة" صدام حسين بوثائق مزورة

أفادت وسائل إعلام بأن السلطات اللبنانية أحبطت محاولات للاستيلاء على أموال عراقية، يزعم أنها أودعت في بنوك بلبنان في عهد صدام حسين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات اللبنانية كشفت، بالتعاون مع بغداد، شبكة تزوير عراقية استهدفت المصارف في لبنان، وكان هدفها الوصول إلى أموال عراقية تقدر بالمليارات، يقال إنها أودعت في عهد صدام حسين بأسماء أشخاص فارقوا الحياة، أو انقطعت أخبارهم لسبب أو آخر.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر لبناني أن عراقيين وصلوا إلى بيروت قبل يومين، وفي جعبتهم مستندات، تثبت حسب ادعائهم، امتلاكهم لـ 400 مليون دولار مودعة منذ عام 1999 في مصرفين لبنانيين كبيرين.

وروى المصدر أن هؤلاء الأشخاص تبخروا بعد انتشار أخبار عن توقيف العصابة الرئيسية في العراق، مضيفا أن السلطات اللبنانية تحاول التثبت من وجود هؤلاء الأشخاص على الأراضي اللبنانية من عدمه.

وينسب لهذه العصابة أنها عمدت في أكثر من 4 وقائع، وُصفت بالموثقة، إلى "محاولة الحصول على أموال من مصارف لبنانية، كما عمدت في حالات أخرى إلى محاولة ابتزاز هذه المصارف للحصول على أموال منها لقاء (السكوت) أو التهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه لأعمالها، خصوصاً تلك التي تتعلق في العراق".

المصدر: الشرق الأوسط