العراق ينفي وجود تحقيق مع سفيره لدى بريطانيا

نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، وجود تحقيق مع سفير العراق في بريطانيا على خلفية مبالغ مالية، فيما توعدت بمقاضاة من روج لذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان: "بعض المواقع الإلكترونية المعروفة بنهجها التلفيقي والتي تحاول الانتشار عبر فبركة الأخبار، نشرت جملة مغالطات تسيء إلى الوزارة وتستهدف سفراء وممثلي العراق في بعثاتنا الدبلوماسية، والتي هي بالنتيجة استهداف لسمعة العراق ومحاولة للنيل من النجاحات الدبلوماسية التي تحققت في السنوات الأخيرة".

وأضاف البيان: "استهداف بعض السفراء بتهم متعددة ومختلقة هذه الأيام تأتي ضمن المحاولات المسيسة للنيل من هذه الإنجازات، ومنها ما نشر بحق شخص سفير جمهورية العراق في لندن عبر خبر مفبرك وغير صحيح بتاتا، حيث ادعى أحد هذه المواقع أن الشرطة البريطانية تحقق مع السفير صالح التميمي لوجود مبالغ مالية في السفارة"، مشيرا إلى أن "هذا الخبر بكل تفاصيله عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

وتابع أن "الوزارة تحتفظ بحقها في ملاحقة هذه المواقع وبالطرق القانونية".

وتناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في وقت سابق خبرا تضمن أن السفير العراقي في بريطانيا خضع للتحقيق على خلفية وجود فساد مالي في السفارة.

المصدر: السومرية