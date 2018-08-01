عون بمناسبة الاحتفال بعيد الجيش: الحكومة الجديدة لن تهمش أو تلغي أحدا!

شهد لبنان، الأربعاء، مراسم الاحتفال بالعيد الـ73 للجيش بحضور الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

إقرأ المزيد

وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية، عزمه على أن "تكون الحكومة العتيدة جامعة للمكونات اللبنانية، دون تهميش أي مكون، أو إلغاء دوره، ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف".

وشدد عون في كلمة ألقاها اليوم في خلال ترأسه حفل تخريج ضباط دورة "فجر الجرود" في الكلية الحربية تزامنا مع عيد الجيش الثالث والسبعين على "ألا تكون في الحكومة الجديدة الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة".

وقال: "أود أن أجدد تأكيد عزمي، بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف، على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهنا على تعاون جميع الأطراف وحسهم الوطني، لأن أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا المحاطة بالأعاصير وصفقات القرن، هو خيانة للوطن وآمال الناس".

واعتبر "أن الجيش يظل المرجعية الأكثر ثباتا عند الأزمات"، متعهدا بأن "يكون دوما إلى جانبه وجانب قيادته في سعيها إلى تحصينه، وتطوير قدراته القتالية، وتسليحه بأحدث العتاد والمعدات والتجهيزات".

ووجه الرئيس عون ، تحية إلى شهداء عملية "فجر الجرود"، معتبرا أن "العملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش للقضاء على الإرهابيين، والتي أجمع العالم بأسره على حرفيتها ودقتها، أكدت على أهلية مؤسستنا العسكرية وأكسبتها ثقة دولية".

وحدد الرئيس عون أهداف المرحلة المقبلة "بالعمل على النهوض بالوطن والاقتصاد، وقطع دابر الفساد، وقيام الدولة القوية والقادرة، وإغلاق ملف النازحين بعودتهم الآمنة إلى بلادهم"، معبرا في هذا المجال عن "امتنان لبنان للمبادرات التي تهدف إلى اعتماد اجراءات عملية تؤمن عودة آمنة للنازحين. وعلينا ملاقاتها بجهوزية تامة بما يحقق الهدف المنشود منها".

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية أن "دور الجيش ما زال كاملا في حماية الجنوب من أطماع إسرائيل، بالتعاون الكامل والمنسق مع القوات الدولية"، اكد ان "كل محاولات اسرائيل لن تحول دون عزمنا على المضي في الاستفادة من ثروتنا النفطية، وقد بتنا على مشارف مرحلة التنقيب، التي ستدخل لبنان في المستقبل القريب إلى مصاف الدول النفطية".

ومن جهته، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون لمناسبة عيد الجيش، أن "السنوات الماضية حملت العديد من التغيرات والأحداث والمحطات، لكن حقيقة لامعة برزت فلم ينل منها تعاقب الأيام ولا خطورة التحديات، هي حقيقة أن لبنان، ذلك الوطن الاستثنائي بكل ما للكلمة من معنى، ينهض بعد كل محنة، ويتجاوز كل تجربة يخوضها، فيخرج أقوى وأصلب، ويمضي أبناؤه أكثر ثقة وإيمانا بوطنهم".

المصدر: الوكالة الوطنية