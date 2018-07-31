بالفيديو.. ولي العهد السعودي يتخلى عن الرسميات في نيوم

تداول السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، فيديوهات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يتناول الطعام وسط الشباب في منطقة "نيوم".

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وجذبت مقاطع فيديو تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببعض سكان تبوك، أثناء تجوله في منطقة "نيوم" السياحية، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن إعجابهم ببساطة الأمير محمد بن سلمان في التعامل مع معاونيه والمحيطين به، واقترابه من المواطنين ومشاركتهم فرحتهم.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد شارك في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان في #نيوم

من تواضع لله رفعه دنيا وأخره،

محظوظين بولاة امرنا ملك و ولي عهد قريبين من الشارع ومن الناس يتلمسون احتياجات المواطنين ويولونها اكبر اهتماماتهم اللهم بارك لنا فيهم وانصرهم بنصرك pic.twitter.com/ggZ8JDdzUb — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) 31 июля 2018 г.

المصدر: تويتر