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بالفيديو.. ولي العهد السعودي يتخلى عن الرسميات في نيوم

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يتخلى عن الرسميات في نيوم
Reuters
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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تداول السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، فيديوهات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يتناول الطعام وسط الشباب في منطقة "نيوم".

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وجذبت مقاطع فيديو تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببعض سكان تبوك، أثناء تجوله في منطقة "نيوم" السياحية، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن إعجابهم ببساطة الأمير محمد بن سلمان في التعامل مع معاونيه والمحيطين به، واقترابه من المواطنين ومشاركتهم فرحتهم.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد شارك في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: تويتر

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