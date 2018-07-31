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السيسي يعين رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا

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السيسي يعين رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا
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رئيس المحكمة الدستورية الجديد يؤدي اليمين
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أدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية المصرية حنفي علي جبالي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.

ووافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، يوم 23 يونيو الماضي، على اختيار النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا جبالي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفا لعبد الوهاب عبد الرازق حسن.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس المصري، بشأن تعيين الرئيس الجديد للمحكمة.

ومنح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للرئيس السابق للمحكمة، وأعرب عن خالص التقدير لما بذله من جهد.

يذكر أن حنفي جبالي، ولد في 14 يوليه 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وحصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراه، وعُين وكيلا للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، وتدرج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، وعُين بعدها بالمحكمة الدستورية العليا.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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