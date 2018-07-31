اليابان تبدي اهتماما بالمبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اليابان أبدت اهتماما بالمبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع للبلدين بصيغة "2+2" في موسكو، اليوم الثلاثاء: "تبادلنا الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا. وأعرنا اهتماما خاصا للمهام الإنسانية، ومهمة تهيئة أفضل ظروف ممكنة لعودة اللاجئين".

وتابع لافروف قائلا إن "اليابان أبدت اهتماما بالمبادرة الروسية في هذا المجال، وبعمل المركز لاستقبال اللاجئين الذي أنشأته وزارة الدفاع الروسية في سوريا بدعم من وزارة الخارجية (الروسية)".

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وأضاف: "اتفقنا على أن مهام إزالة الألغام وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري وإعادة إعمار البنية التحتية ستناقش خلال لقاءاتنا الثنائية، مع السعي إلى صياغة مبادرات أو إعداد عمليات مشتركة في المجالات المذكورة".

بدوره، أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو أن الجانبين الروسي والياباني اتفقا على إجراء مشاورات ثنائية حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، وذلك في إطار خطة المشاورات المشتركة للوزارتين للعامين 2018 – 2019.

المصدر: وكالات