لافرينتييف: احتمال كبير لانعقاد قمة بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا يوم 7 سبتمبر

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن من المتوقع أن تنعقد يوم 7 سبتمبر قمة بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا حول قضية التسوية السورية.

وقال لافرينتييف، الذي ترأس الوفد الروسي إلى مفاوضات سوتشي حول سوريا، في حديث لوكالة "تاس" اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الاجتماع: "الاقتراح بشأن عقد قمة بين روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا يوم 7 سبتمبر تقدم به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في جوهانسبورغ (خلال قمة دول بريكس)".

وأضاف لافرينتييف: "هناك احتمال كبير لانعقاد هذه الفعالية في الموعد المحدد".

وأعلن أردوغان في 29 يوليو أن مدينة إسطنبول التركية من المخطط أن تستضيف قمة بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يوم 7 سبتمبر ستتناول مناقشة القضية السورية.

وأوضح أردوغان للصحفيين: "سنبحث ماذا يمكننا فعله، كما سنناقش في هذا الاجتماع الرباعي القضايا التي تمر بها المنطقة".

المصدر: تاس + وكالات