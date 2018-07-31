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مصر تسلم التعويض الأخير عن ضحايا عبارة "السلام 98"

أخبار العالم العربي

مصر تسلم التعويض الأخير عن ضحايا عبارة
Russian Underwater Exploration Team
غرق سفينة - أرشيفية
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سلم جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية مبلغ مليون و350 ألف جنيه لآخر ضحايا العبارة "السلام 98" والتي غرقت عام 2006.

وأرسلت الوزارة المبلغ للطبيب محمد عبد الحليم قيمة التعويض المستحق له عن فقدانه أسرته بالكامل المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة.

ورفض الدكتور المصري في البداية استلام المبلغ من جهاز الكسب غير المشروع، عندما بدأ في تسليم أهالي ضحايا عبارة السلام 98 التي غرقت في مياه البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها 1034 مواطن مصري.

ولجأ الدكتور محمد عبد الحليم إلى المحاكم المدنية ودوائر التعويضات التي رفضت دعواه، وطلب جهاز الكسب غير المشروع حضوره لاستلام المبلغ عبارة عن 300 ألف جنيه عن كل ابن من أبنائه الأربعة و150 ألف جنيه عن زوجته.

المصدر: اليوم السابع

// 26.06.2018 по тикету 15478

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