العراق.. إيقاف صرف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين

قررت دائرة التقاعد العامة إيقاف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة البرلمانية المنتهية.

وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريحات تابعتها RT إن "الخطوة جاءت وفقا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".

وأضاف أن "الدائرة امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها".

وأشار إلى أن "الهيئة على وفق هذا القرار أوقفت ترويج المعاملات التقاعدية ومنح المرتبات الخاصة بأعضاء البرلمان"، مبيناً أن "النائب اذا كان موظفا بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية يعود إلى وظيفته السابقة مع احتساب مدة الخدمة في البرلمان لأغراض العلاوة والترفيع باستثناء العسكريين والقضاة".

المصدر: RT