 
مباشر
عاجل
لافروف: روسيا واليابان ترحبان بالاتفاقات التي تم التوصل إليها لتسوية التوتر في شبه الجزيرة الكورية

القوات الأمنية في البصرة تفض اعتصامات بالقوة وتعتقل متظاهرين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl7k

فضت القوات الأمنية العراقية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء،اعتصاماً أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.

ويظهر في الفيديو الذي حصلت عليه RT تدافع بين قوات ترتدي الزي الأسود ويُرجح انها قوات (swat) وبين المتظاهرين لفض الاعتصام وإزالة الخيمة التي نصبها المعتصمون. وقال متظاهر يُدعى علي سوادي لـRT عبر الهاتف إن "القوات الأمنية العراقية فضت الإعتصام بالقوة واعتقلت متظاهرين لا نعرف عددهم في مناطق شمال البصرة". وأضاف "لم يُمارس أي منا العُنف أو الاعتداء على القوات الأمنية العراقية، لكنهم فضوا الاعتصام بالقوة". وتجددت اليوم الثلاثاء التظاهرات في محافظة البصرة، حيث نظم المئات من سُكانها وقفة أمام مقر حكومتها المحلية للمُطالبة بتقديم الخدمات وتنفيذ مطالب المتظاهرين التي أعلنوا عنها مُنذ أكثر من عشرين يوما. يذكر أن شرارة التظاهرات في العراق بدأت من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من عشرين يوما، قُتل فيها وأصيب واعتقل المئات من المتظاهرين بعد صدامات مع القوات الأمنية العراقية.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادثة مثيرة ونادرة😲 الجيش السوداني ينقذ جنودا مصريين في ليبيا