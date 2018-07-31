القوات الأمنية في البصرة تفض اعتصامات بالقوة وتعتقل متظاهرين

فضت القوات الأمنية العراقية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء،اعتصاماً أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.

ويظهر في الفيديو الذي حصلت عليه RT تدافع بين قوات ترتدي الزي الأسود ويُرجح انها قوات (swat) وبين المتظاهرين لفض الاعتصام وإزالة الخيمة التي نصبها المعتصمون. وقال متظاهر يُدعى علي سوادي لـRT عبر الهاتف إن "القوات الأمنية العراقية فضت الإعتصام بالقوة واعتقلت متظاهرين لا نعرف عددهم في مناطق شمال البصرة". وأضاف "لم يُمارس أي منا العُنف أو الاعتداء على القوات الأمنية العراقية، لكنهم فضوا الاعتصام بالقوة". وتجددت اليوم الثلاثاء التظاهرات في محافظة البصرة، حيث نظم المئات من سُكانها وقفة أمام مقر حكومتها المحلية للمُطالبة بتقديم الخدمات وتنفيذ مطالب المتظاهرين التي أعلنوا عنها مُنذ أكثر من عشرين يوما. يذكر أن شرارة التظاهرات في العراق بدأت من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من عشرين يوما، قُتل فيها وأصيب واعتقل المئات من المتظاهرين بعد صدامات مع القوات الأمنية العراقية.

المصدر: RT