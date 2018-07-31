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بالصور.. "سوريا الديمقراطية" تسلم القوات الحكومية رفات 44 مقاتلا من الجيش

أخبار العالم العربي

بالصور..
RT
"سوريا الديمقراطية" تسلم القوات الحكومية رفات 44 مقاتلا من الجيش
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سلم "مجلس سوريا الديمقراطية"، الحكومة السورية رفاة 44 شخصا من قتلى قوات جيش البلاد الذين عثر على جثثهم قبل أيام في مقبرة جماعية في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.

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مؤتمر لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" في مدينة الطبقة، 16 يوليو 2018 اتفاق بين "سوريا الديمقراطية" والحكومة على مفاوضات إنهاء الحرب

وأوضح مراسل "RT" في سوريا أن عملية تحديد هويات الأشخاص الذين تعود الجثث إليهم أكدا أنهم عناصر من القوات الحكومية قضوا في شهر أغسطس عام 2014 على يد مسلحي تنظيم "داعش" بعد سيطرته على مواقع اللواء 93 في عين عيسى.

وتوجه وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" إلى معبر الطبقة الحدودي مع الجيش السوري حيث كان باستقباله قيادات مدنية وعسكرية الجانب الحكومي الذي تسلم الجثث مع الأوراق الثبوتية والأغراض الشخصية العائدة لأصحابها.

RT
RT

والخميس الماضي عقد وفد من المجلس، الذي يمثل الجناح السياسي لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" ذي الأغلبية الكردية، مفاوضات في دمشق مع الحكومة السورية أعلن عقبها التوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق على تشكيل لجان خاصة بتطوير الحوار وبحث إنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وأشار المجلس إلى أن هذه اللقاءات كانت قد سبقتها مشاورات تمهيدية في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي بين اللجان الفرعية للطرفين والتي تناولت "القضايا الخدمية".

المصدر: RT

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