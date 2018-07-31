الحزب الحاكم في السودان: مفاجآت سارة خلال أيام

كشف القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، عبد الرحمن الخضر، اليوم الثلاثاء، عن إعلان قريب لما وصفه بـ"المفاجآت السارة" لتحقيق السلام في البلاد.

وقال الخضر، في حديث خلال ندوة "انتخابات 2020.. ومستقبل العملية السياسية في السودان"، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مراسلها في الفعالية: "لدينا مفاجآت سارة خلال أيام تتعلق بتحقيق السلام في البلاد".

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وامتنع القيادي في "المؤتمر الوطني" مع ذلك عن تقديم أي تفاصيل بشأن طبيعة تلك المفاجآت.

على صعيد متصل، شدد الخضر على "ضرورة تحقيق مستحقات جذرية، أبرزها تحقيق السلام في البلاد، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تنال رضى الجميع داخليا وإقليميا ودوليا".

وأكد الخضر سعي حزبه الجاد للتداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020، ودعا إلى "ضرورة توسيع النقاش حول قانون الانتخابات لتحقيق الوفاق الوطني بين كافة مكونات القوى السياسية".

وتخوض القوات السودانية نزاعا مسلحا مع المتمردين الذين يقاتلون في 3 ولايات للإطاحة بالحكومة، وهي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتشهد ولاية دارفور غرب السودان نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية، وخلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا إحصاءات الأمم المتحدة، لكن العنف انحسر قبل 3 سنوات.

وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بدأت المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية والمسلحين بقيادة "الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال" مع إعلان دولة جنوب السودان استقلالها عام 2011.

وأعلنت السلطات السودانية منذ يونيو 2016 هدنا في هذه المناطق حيث أسفرت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عن عشرات آلاف القتلى ونزوح الملايين، وفي 12 يوليو الجاري أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، "قرارا جمهوريا" بتمديد نظام وقف إطلاق النار مع المتمردين في "كافة مسارح العمليات" حتى 31 ديسمبر من عام 2018.

المصدر: الأناضول + وكالات