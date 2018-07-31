تدشين صناعة 7 سفن حربية للأسطول القطري

دشن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، ووزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، مشروع إنتاج 7 سفن حربية لتوريدها إلى أسطول قطر.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن "حفل قطع الحديد لصناعة السفن الحربية القطرية" أقيم أمس الاثنين بمدينة لا سبيتسيا غرب إيطاليا من قبل شركة "فنكنتيري" الإيطالية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يحضر حفل تدشين مشروع القوات البحرية الأميرية القطرية في إيطاليا pic.twitter.com/pfidognwS5 — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 30 июля 2018 г.

وأضافت الوزارة أن مراسم تدشين مشروع إنتاج السفن حضرها سفير دولة قطر لدى إيطاليا، عبد العزيز المالكي، وقائد القوات البحرية الأميرية القطرية، اللواء الركن بحري عبدالله السليطي، والملحق العسكري لدولة قطر لدى ايطاليا العميد الركن بحري هلال المهندي، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وأبرمت وزارة الدفاع القطرية عام 2016 اتفاقية عقود مع شركة "فنكنتيري" الإيطالية لبناء 7 سفن حربية من الجيل الجديد ضمن برنامج تطوير البحرية القطرية.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية